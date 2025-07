Lavori Ponte Calore, Ferrante: "Passo atteso per potenziare collegamenti" Parla il sottosegretario di Stato al Mit

"La consegna dei lavori per la manutenzione straordinaria del Ponte Calore, nel comune di Mirabella Eclano, rappresenta un ulteriore passo concreto per il rafforzamento della viabilità e della sicurezza lungo la SS90 ‘delle Puglie’, una direttrice fondamentale per i collegamenti tra l’Irpinia e la dorsale adriatica.

Si tratta di un intervento di rilievo per un’area interna strategica, che merita attenzione e investimenti per garantire mobilità sicura, continuità territoriale e sviluppo locale”.

Lo dichiara, in un nota il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante. “Ho seguito con particolare attenzione questo progetto, in costante contatto - aggiunge - con il sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero e con la struttura territoriale campana di Anas, cui va il mio ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati.

L’intervento, finanziato con un investimento di circa 2 milioni di euro, prevede un risanamento complessivo dell’opera e testimonia che sicurezza e piena percorribilità delle infrastrutture sono il nostro mantra.

Continuerò a seguire l’avanzamento dell’intervento, a testimonianza di quanto sia alta la mia attenzione verso quest'area e della volontà del nostro Governo di essere vicino anche ai territori meno centrali ma - conclude Ferrante - non per questo meno vitali per il Paese”.