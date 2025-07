Costituita a Trevico la comunità energetica: traguardo importante Continua l'impegno dell'amministrazione Rossi. Eletti il presidente, vice e consiglieri della Cer

Costituita a Trevico, nel comune più alto della Campania, la comunità energetica. Continua l'impegno dell'amministrazione Rossi. Eletti il presidente, vice e consiglieri della Cer. L’associazione ha sede in Via Nicola Petrilli all’interno del Palazzo Uffici.

"L’Associazione - si legge nello statuto - non ha scopo di lucro, si attiene ai principi della democraticità della struttura e l'elettività delle cariche sociali, svolge le attività di interesse generale civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

Obiettivo

Operare in campo sociale, culturale e istituzionale al fine di promuovere: la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l’autosufficienza energetica, la partecipazione dei cittadini, la solidarietà all’interno della comunità.

La soddisfazione dopo un intenso lavoro

"Con grande soddisfazione - afferma il sindaco Nicolino Rossi - oggi 10 luglio 2025 annunciamo la costituzione della comunità energetica "Cer Trevico Ets" con ben 30 soci fondatori e costituzione del consiglio direttivo.

Il vantaggio principale della comunità energetica

"Permettere a cittadini, imprese e Comune di Trevico - pagina Istituzionale produrre, condividere e consumare energia rinnovabile localmente, riducendo i costi in bolletta, abbattendo le emissioni e aumentando l’autonomia energetica del territorio.

Piccoli passi per rendere sempre più vivibile la nostra comunità. Buon lavoro al consiglio direttivo Lucia Marinaccio presidente, Carmine Pagliarulo vice presidente, Donato Solimine, Carmine Consalvo, Leo Sololeo Rullo e Filomena Lo Russo, tutti consiglieri