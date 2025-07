Castelvetere sul Calore: salvaguardia ambiente e valorizzazione monunenti Di scena la giornata ecologica

"Il giorno 13 Luglio saremo a Castelvetere sul Calore per la gionata ecologica, e uno dei nostri obiettivo è l'ambiente, la valorizzazione dell’irpinia dei suoi monumenti e dei suoi castelli, la sua ricca cultura e i suoi paesaggi caratteristici, creando dei percorsi turistici, lavorando anche sull’ambiente, sociale e formazione".

A parlare è il vice presidente, dell'associazione culturale e turistica Aps-Ads "Resto in Irpinia" Edoardo Del Sordo. "Vorrei ringraziare il sindaco, L'amministrazione comunale, e la Pro-Loco di Castelverde sul Calore per la disponibilità, e per la riuscita di questo bellissimo evento".