Il cardinale Frank Leo è cittadino onorario di San Martino: "Immensa gioia" Entusiasmo nel centro caudino per la cerimonia con l'arcivescovo di Toronto

Il cardinale Frank Leo, attuale vescovo di Toronto in Canada, è ufficialmente cittadino onorario di San Martino Valle Caudina. Il Comune ha voluto rendere omaggio ad uno dei principi della chiesa, protagonista anche dell'ultimo conclave con l'elezione di Papa Leone XIV, che qui ha le sue origini familiare e tanti parenti.

Una grande festa per il sindaco Pasquale Pisano e gli amministratori, ma soprattutto per i sammartinesi e lo stesso Leo che non ha nascosto l'emozione per la calorosa accoglienza, oltre che per il riconoscimento.

"E’ da poco trascorso il 2024 proclamato "Anno delle Radici Italiane" dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questa iniziativa mirava a promuovere il turismo delle radici, un tipo di turismo rivolto ai discendenti di emigrati italiani che desiderano tornare nei luoghi di origine dei loro antenati. Il nostro comune ha aderito con convinzione, cercando di ristabilire rapporti con molti italodiscendenti di nostri emigrati. Il Cardinale Frank Leo, arcivescovo di Toronto, è uno di questi", è stato sottolineato dall'amministrazione caudina.

"Sua madre e molti suoi antenati sono nati nel nostro piccolo comune. Al cardinale è stata conferita dal nostro consiglio comunale la cittadinanza onoraria. L’atto se da una parte costituisce un riconoscimento onorifico, dall’altra assume il carattere di un pubblico ed alto riconoscimento dei legami affettivi che hanno legato e legano la figura del Cardinale al suo paese d’origine".

Il cardinale Leo torna spesso a San Martino, soprattutto d'estate, per incontrare parenti ed amici. Il conferimento della cittadinanza onoraria è avvenuto nella sala consiliare "Gianni Raviele", cui è seguito un altro momento molto emozionante con l'intitolazione dell'oratorio parrocchiale alla memoria dell'indimenticato don Ugo Della Camera.