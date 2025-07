Savignano Irpino: modello di comunità energetica in provincia di Avellino Verso l'energia pulita: il ruolo dei cittadini nella transizione energetica

"Savignano Irpino verso l'energia pulita. Il ruolo dei cittadini nella transizione energetica". Convegno promosso dalla comunità energetica rinnovabile (Cer) di Savignano Irpino.

L’incontro ha offerto l’occasione per approfondire il tema della transizione energetica partecipata e il coinvolgimento attivo delle comunità locali nei modelli di produzione e consumo condiviso di energia.

La Cer di Savignano Irpino, prima costituita e certificata nella provincia di Avellino, è stata recentemente selezionata dalla commissione europea tra le 8 comunità energetiche pilota in Italia nell’ambito del progetto Citizen-Led Renovation, che mira a sostenere la ristrutturazione energetica a livello comunitario con il protagonismo diretto dei cittadini.

Durante l’evento è intervenuto Marco Raugi dell’Università di Pisa, coordinatore del progetto Led, che ha accompagnato e supportato la Cer nelle fasi tecniche e progettuali. Il professore ha illustrato le prospettive offerte dall’integrazione tra innovazione tecnologica, coinvolgimento sociale e strumenti per l’efficienza energetica.

Sono intervenuti anche il vice sindaco di Savignano Irpino, Angela La Porta in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e il sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Iorizzo, il cui comune ha scelto di aggregarsi alla Cer di Savignano Irpino, dando vita al primo caso di aggregazione post-costituzione di una comunità energetica nella provincia di Avellino.

Un modello che sta già suscitando l’interesse di altri comuni del territorio. La Cer è supportata attivamente dalla startup campana Koala, realtà innovativa che da anni sperimenta soluzioni giuridiche, amministrative e tecniche per applicazioni di energy sharing in ambito locale. Il contributo di Koala si è rivelato decisivo per l’attivazione e l’organizzazione pratica della comunità energetica.

Il convegno ha rappresentato un momento utile di confronto, condivisione di esperienze e stimolo per nuove adesioni al progetto, nel segno di una transizione energetica sempre più inclusiva e sostenibile.