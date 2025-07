"La stazione Hirpinia è quasi completata, il cantiere va avanti senza sosta" Si lavora già al collegamento tra i binari e la futura piattaforma logistica

"La stazione Hirpinia è quasi completata e quest'opera strategica segnerà lo svipuppo delle aree interne e del mezzogiorno d'Italia". E' questo il dato importante.

Lo hanno ribadito dopo un sopralluogo nel cantiere di Santa Sofia ad Ariano Irpino, i deputati Marco Sarracino e Toni Ricciardi, quest'ultimo vice presidente del Pd alla Camera, insieme all'ex parlamentare Luigi Famiglietti, da sempre attivamente impegnato nel processo di sviluppo del territorio attraverso una serie di iniziative orientate al rilancio delle infrastrutture in Valle Ufita. La vera sfida per combattere lo spopolamento.

I tre esponenti del Pd accompagnati nelle aree cantiere da Rfi hanno così riassunto il loro tour:

Marco Sarracino:

"Riteniamo che questa sia un’opera fondamentale per lo sviluppo di questo territorio, ma direi in generale per tutto il mezzogiorno. Collegare ancora di più un territorio importantissimo che la politica deve continuare a valorizzare.

Riteniamo che anche sui tempi serve comunque un’accelerazione, nonostante le difficoltà che sono state riscontrate.

Vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, l’evoluzione rispetto al completamento dell’opera. Resta comunque un assetto fondamentale, strategico per la crescita del mezzogiorno e la valorizzazione delle aree interne".

Toni Ricciardi:

"E’ incoraggiante, perché è bello vedere che i lavori vadano avanti, è bello vedere cose realizzate e soprattutto vedere una speranza per questi territori. Noi che da ragazzi, abbiamo fatto politica e siamo cresciuti con l’ambizione di vedere quest’opera realizzata. Vedere una prospettiva nell’immediato futuro è sicuramente un aspetto positivo. Speriamo che si completi il tutto anche con la piattaforma logistica che è di vitale importanza. Non è secondaria, anzi, quasi primaria per alcuni versi e poi soprattutto con tutte le infrastrutture di collegamento che sono anche quelle, ricchezza e patrimonio per questi territori".

Luigi Famiglietti

"Il cantiere sta andando avanti, la stazione è quasi finita. Ci sono delle difficoltà sulla galleria che collega Melito Irpino a Grottaminarda ovviamente risolvibili.

Ci sarà qualche rallentamento sui tempi di consegna della stazione, però mi sono rassicurato molto, in quanto i tecnici ci hanno detto, che si sta lavorando già anche al collegamento tra i binari e la futura piattaforma logistica.

Italfer sta lavorando anche al piano di fattibilità tecnico economico relativo alla logistica e per noi è veramente fondamentale l’interconnessione con la piattaforma e sperare che quanto prima queste opere vengano consegnate al territorio. Siamo fiduciosi. Ci complimentiamo con Rfi, Italfer, Webuild e le maestranze per il lavoro che stanno portando avanti".

E' in cantiere al momento più importante in Italia

Il Lotto Apice-Hirpinia prevede la realizzazione di complessivi 18,7 km di ferrovia ad Alta Velocità, di cui circa 13 km in galleria, divisi in 3 gallerie (Grottaminarda, Melito e Rocchetta), lungo un tracciato caratterizzato da elevata complessità strutturale e geomorfologica che passa per i Comuni di Ariano Irpino-Grottaminarda, Melito Irpino, Flumeri (in provincia di Avellino) e di Apice, S.Arcangelo e Trimonte-Paduli (in provincia di Benevento).

La Linea Apice - Hirpinia si inserisce all'interno del corridoio Transport European Network (TEN-T), il programma europeo volto a integrare le reti di trasporto all'interno del continente.

La nuova linea consentirà ai treni di viaggiare a velocità fino a 200 chilometri all'ora e si aggiunge agli altri lotti della rete europea TEN-T che il Gruppo sta realizzando sulla linea AV/AC Napoli-Bari.

Il progetto prevede la costruzione della Stazione Hirpinia, sarà dotata di 4 binari (due centrali e due ai lati della stazione), un fabbricato viaggiatori organizzato su due livelli e due marciapiedi della lunghezza di 400 m a servizio dei viaggiatori. La nuova stazione sarà dotata di un sistema porticato-pensilina che avvolgerà il fabbricato viaggiatori. Previsti anche un fabbricato per le tecnologie e per gli impianti, pensiline di copertura per i marciapiedi a servizio viaggiatori.

Sono previste anche tre gallerie naturali a doppio binario realizzate con 2 Tbm: la Galleria Grottaminarda, a doppio binario, della lunghezza di circa 1965 m; la Galleria Melito, della lunghezza di circa 4413 m, sarà dotata di tre finestre con uscita di emergenza e un cunicolo pedonale parallelo alla galleria. La terza galleria è la Galleria Rocchetta, della lunghezza di circa 6455 m, sarà dotata di 3 finestre con uscite di emergenza e due cunicoli pedonali paralleli alla galleria.

Il progetto comprende anche quattro viadotti tra cui il Viadotto Ufita Hirpinia, a doppio binario, della lunghezza di 655 m, è costituito da 23 campate (di cui 20 campate di luce pari a 25 m, due di luce 45 m ed una 65 m); il Viadotto Ufita Melito, con una lunghezza di circa 230 m; il Viadotto Ufita Rocchetta con uno sviluppo complessivo di 415 m; il viadotto Ufita Apice con uno sviluppo complessivo di circa 705 m, quarto ed ultimo attraversamento del torrente Ufita.