Ariano, Patierno-Gaudiciello-Camporeale: "Ecco in che condizioni viviamo" La strada che porta alla stazione ferroviaria poco dopo "O Pullastriello" è impercorribile

E' diventato davvero impercorribile e ad altissimo rischio il tratto di strada che da Patierno-Gaudiciello porta alla località Camporeale con innesto poco distante dal Ristorante O Pullastriello ad Ariano Irpino. In qualche tratto si intravedono addirittura i gabbioni.

Pochi giorni fa le riparazioni alla rete idrica e a distanza di poche ore l'acqua che riaffiora in superficie.

Frane, avvallamenti e un pericoloso mancato ripristino della sede stradale che sta arrecando non pochi disagi e danni ingenti agli automobilisti in transito. Gli abitanti non ce la fanno più: "Le nostre auto sono continuamente nelle officine meccaniche". Per non parlare del tratto che dalla fine della strada a valle porta alla stazione ferroviaria, completamente disastrato.

Alla metanizzazione in zona i residenti hanno provveduto a proprie spese. Viene rivolto un appello urgente al Comune ad intervenire con immediatezza prima che la situazione peggiori ulteriormente.