Arcieri del tricolle: Marianna Rogazzo campionessa regionale 3D L'importante traguardo è stato conquistato a Rotondi

A Rotondi si è disputato, in un imponente castagneto, che ha consentito di effettuare impegnativi tiri in discesa e in salita, il Campionato regionale 3D.



Due gli Arcieri del Tricolle qualificatisi quest'anno e che hanno entrambi partecipato alla gara.



Marianna Rogazzo degli Arcieri del Tricolle, arco nudo, ha gareggiato e meritatamente conquistato il titolo di Campionessa regionale 3D del 2025.



L’arciera in questione, che a gennaio aveva già conquistato il titolo di Campionessa regionale indoor del 2025, si è distinta anche in questa disciplina sportiva sbaragliando le avversarie e posizionandosi al primo posto in classifica generale sia nella prova di qualifica (scoccando 48 frecce su 24 sagome animali 3D, in poliuretano, di colori e grandezze naturali, posizionati a distanze sconosciute agli arcieri e tutte poste tra i cinque ed i trenta metri) sia negli scontri diretti, dalle semifinali alle finali.



Secondo posto in classifica, invece, nella prova di qualifica per Domenico Paonessa, arco istintivo, che agli scontri diretti è indietreggiato di una posizione salendo sul podio per il bronzo.