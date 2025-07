Campo scuola della protezione civile flumerese ad Ariano: escursione serale Hanno percorso i terreni che costeggiano il campo base della nascente stazione Hirpinia

Un'escursione serale nella verde campagna per i ragazzi del campo scuola della protezione civile flumerese. Esperienza coinvolgente e significativa.

Accompagnati dai volontari hanno percorso i terreni che costeggiano il campo base della nascente stazione Hirpinia in località Fiumarelle. Una camminata coinvolgente tra canti e cori, per nulla stancante. Presenti due mezzi della protezione civile, il primo a fare da apripista il secondo in coda al gruppo.

L'iniziativa si concluderà domenica con lo smontaggio delle tende da parte degli stessi ospiti. Domani l'incontro con i genitori e le prove antincendio. Oggi è stata la volta dei carabinieri forestali le cui lezioni sono state particolarmente interessanti.

In visita al gruppo di ragazzi il consigliere regionale Vincenzo Ciampi il quale si è complimentato con il presidente Francesco Giacobbe per l'ottima organizzazione.