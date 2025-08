Sorgenti a secco, emergenza idrica in Irpinia: chiusure notturne nei comuni L'elenco dei comuni che resteranno a secco stanotte 5 agosto 2025

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di Mugnano Del Cardinale dalle ore 23:30, di oggi 5 Agosto, alle ore 06:00 di domani, Mercoledì 6 Agosto.

Già oggi intanto potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione del servizio idrico nelle zone alte dei Comuni di : Montefusco, Santa Paolina, Pietradefusi, Altavilla Irpina, San Mango sul Calore, Lapio, Prata P.U. e Pratola Serra. Per consentire il recupero dei serbatoi si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi 5 Agosto alle ore 06:00 di domani, Mercoledì 6 Agosto.

A Monteforte Irpino

Chiusura notturna dei serbatoi prevista anche per il comune di Monteforte Irpino dalle ore 22:00, di oggi 5 Agosto, alle ore 06:00 di domani, Mercoledì 6 Agosto. Elenco delle strade e delle zone interessate: Via Valle; Via Taverna Campanile e strade limitrofe; Via Valli Pesce e strade limitrofe; Via Fenestrelle e zone limitrofe; Via San Giovanni e strade limitrofe; Via Taverna Vecchia e strade limitrofe; Via Aldo Moro e zone limitrofe; Piano Alvanella e zone limitrofe; Via San Martino e zone limitrofe; Via Vetriera e strade limitrofe; Via Campi e strade limitrofe; Via Campi Favale e strade limitrofe; Via Gaudi e strade limitrofe; Via Morelli e Silvati e strade limitrofe; Via Nazionale Giardini e strade limitrofe; Via Luigi Amabile e strade limitrofe; Via Portella e strade limitrofe; Via Quattro Cupe e strade limitrofe; Via Garibaldi e strade limitrofe; Via Acqua delle Noci e strade limitrofe; Via Crucis e strade limitrofe; Via Dietro Santi e strade limitrofe; Via Curti e strade limitrofe.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e Canale Social Facebook. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.