Voglia di sorrisi: donazione ai Silenziosi Operai della Croce di Valleluogo E' il ricavato della manifestazione "Voglia d’estate", tenutasi a piazzetta Santo Stefano

L’associazione Voglia di sorrisi di Ariano Irpino, ha donato a sorella Giovanna Bettiol, dei "Silenziosi operai della croce di Valleluogo", l’assegno di 3500 euro, ricavato della manifestazione Voglia d’estate, tenutasi a piazzetta Santo Stefano lo scorso 27 luglio!

L’importo donato sarà utilizzato per ristrutturare parte del centro riabilitativo che accoglie ragazzi disabili da tutto il comprensorio!

E proprio i ragazzi del centro tramite Antonio D’Amato hanno voluto regalare un vaso in ceramica, creato da loro, come segno di gratitudine all’associazione Voglia di sorrisi!

Il presidente Stefano Mincolelli ha voluto ringraziare, a nome di tutti gli associati, quanti hanno partecipato alla manifestazione rendendo possibile questo atto di beneficenza!

Inoltre invita, chi potesse farlo, di donare e visitare questo splendido centro che opera nella quiete di Valleluogo e tanto fa per i ragazzi che hanno bisogno di assistenza. A loro va il più forte abbraccio da parte dell’Associazione Voglia di Sorrisi!