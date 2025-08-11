I bambini del Saharawi continuano a regalare emozioni: ecco un nuovo momento Voglia di sorrisi in campo. Dopo Valleluogo ancora una bella pagina di solidarietà

Ogni anno è consuetudine che con l’arrivo dell’estate decine di bambini del Saharawi sono ospiti all’associazione Vita di Ariano Irpino, come da noi documentato in questo video qualche giorno fa. Clicca qui per rivederlo.

Per molti di loro è la prima esperienza al di fuori dei campi profughi dell’Algeria e anche quest’anno i piccoli ambasciatori di pace han passato una giornata con i ragazzi dell’associazione Voglia di Sorrisi!

In una domenica baciata dal sole, immersi nella natura, hanno potuto dedicarsi, nell'azienda agricola "Le Cesine di Monica Anelli, alla coltivazione dei pomodori e alla lavorazione della ceramica!

Dopodiché hanno pranzato con gli stessi ragazzi di Voglia di Sorrisi nella loro sede, tra musica, balli e giochi! Il pranzo, offerto in collaborazione con il centro polli di Gerardo Melito, è stato come sempre un'occasione di interscambio culturale.

Il presidente Stefano Mincolelli ringrazia Guglielmo Ventre e la referente Sonia Bruno dell’opportunità offerta anche quest’anno di poter dare un piccolo contributo a questo meraviglioso progetto di pace!

Nei giorni scorsi era stata l'associazione Un angelo per la vota grazie all'impegno di Lucia Scaperrotta ad accoglierli con gioia nella sede di piano di zona e successivamente l'associazione Michele De Gruttola in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di via D'Afflitto. Un tour dell'accoglienza lunghissimo fatto di solidarietà e sorrisi come ogni anno con un grande coinvolgimento da parte di tutti a sostegno dei piccoli e della macchina organizzativa.