Roghi a Montemiletto: "Il comune pronto a costituirsi parte civile" Elogiato l'operato dei carabinieri, nucleo forestale di Avellino e vigili del fuoco

Roghi a Montemiletto. Il sindaco Massimiliano Minichiello esprime a nome dell'amministrazione comunale e della comunità, vivo apprezzamento nei confronti dell'arma dei carabinieri e nucleo forestale di Avellino per le attività che hanno portato all'individuazione di un responsabile di uno dei roghi che hanno interessato il territorio di Montemiletto nel pomeriggio dello scorso 9 agosto, esortando le autorità ad accertare la sussistenza di eventuali responsabilità.

"Tale risultato è frutto della collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte, per aver messo in campo attività di programmazione, prevenzione e vigilanza a tutela del nostro territorio che, puntualmente, in questo periodo, subisce devastazioni a causa di incendi.

Si coglie l'occasione per ringraziare ancora, ancora una volta gli uomini dell'arma dei carabinieri, ed i vigili del fuoco di Avellino per il lavoro svolto ogni giorno a difesa del territorio anticipando, sin da ora, la costituzione di parte civile del comune di Montemiletto in caso di giudizio, quale atto morale dovuto per testimoniare la ferma condanna rispetto a simili atti, che oltretutto, mettono in pericolo la sicurezza della cittadinanza".