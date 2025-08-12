Ariano: turisti ed emigranti premiano le strutture ricettive della città

Ristoranti e agriturismi e alberghi pieni in città. Turisti ed emigranti premiano le strutture ricettive della città. Un mese di agosto rovente e da pienone ovunque. Giudizio positivo anche sui lavori realizzati lungo il corso e l'isola pedonale di via tribunali rivelatasi un'ottima scelta.
Anche la cultura sta facendo la sua parte per accogliere al meglio i tanti visitatori. Visite guidate al castello normanno in villa comunale. L'amministrazione comunale attraverso il sindaco Enrico Franza augura a tutti una serena permanenza in città.
Ecco il calendario degli appuntamenti per questo mese di agosto 2025
Alla scoperta del Castello Normanno, uno dei luoghi simbolo della città,
12, 13 e 15 agosto: partenze dei turni: ore 10:00 e 18:00.
16 e 17 agosto: partenze dei turni: ore 10:00, 11:00 e 18:00.
22, 23, 24 e 29, 30, 31 agosto: partenze dei turni: ore 10:00, 11:00 e 18:00.