Ariano: turisti ed emigranti premiano le strutture ricettive della città La buona cucina arianese e le sue eccellenze

Ristoranti e agriturismi e alberghi pieni in città. Turisti ed emigranti premiano le strutture ricettive della città. Un mese di agosto rovente e da pienone ovunque. Giudizio positivo anche sui lavori realizzati lungo il corso e l'isola pedonale di via tribunali rivelatasi un'ottima scelta.

Anche la cultura sta facendo la sua parte per accogliere al meglio i tanti visitatori. Visite guidate al castello normanno in villa comunale. L'amministrazione comunale attraverso il sindaco Enrico Franza augura a tutti una serena permanenza in città.

Ecco il calendario degli appuntamenti per questo mese di agosto 2025

Alla scoperta del Castello Normanno, uno dei luoghi simbolo della città,

12, 13 e 15 agosto: partenze dei turni: ore 10:00 e 18:00.

16 e 17 agosto: partenze dei turni: ore 10:00, 11:00 e 18:00.

22, 23, 24 e 29, 30, 31 agosto: partenze dei turni: ore 10:00, 11:00 e 18:00.