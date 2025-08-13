Nocerina 1910: "Grazie Ariano per la straordinaria accoglienza"

Grazie Ariano Irpino! La Nocerina 1910 desidera esprimere la propria gratitudine per l’ospitalità durante il ritiro precampionato. Un ringraziamento speciale alla direzione dell'Incontro, Manuela Puopolo e Mario Puopolo.
Grazie a Rosario Cavalletti per il prezioso supporto operativo messo in campo sin dal primo giorno di permanenza. Ed ancora, l’intero staff per la cortesia e disponibilità dimostrate. Un sentito ringraziamento al sindaco Enrico Franza, al Comune di Ariano Irpino e a tutti i cittadini per la calorosa accoglienza.
Un grazie particolare anche a Rosario Vernacchia, custode dello stadio “Silvio Renzulli”, per la preziosa collaborazione. "Con il vostro supporto, iniziamo questa stagione con entusiasmo e spirito di squadra!"
