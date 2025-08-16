Grottaminarda: pergamena del comune e mantello della Mercede ad Angela Rosa Dopo l'onorificenza del presidente della repubblica arriva l'encomio della comunità grottese

"Credo si possa fare qualcosa per salvare il pianeta". Così il cavaliere Angela Rosa nel corso della piccola cerimonia nel Santuario Maria Santissima di Carpignano per renderle omaggio dopo l'onorificenza attribuitale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L'approccio dei bambini con l'orto scolastico le fanno ben sperare per il futuro, il loro entusiasmo nel contatto con la terra, nel raccogliere i prodotti dopo tanta attesa, nel mangiare poi quei prodotti apprezzandone il valore.

L'amministrazione comunale, le ha voluto consegnare una pergamena per evidenziare come la Comunità sia orgogliosa di quanto da lei fatto.

Il Presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha ricordato le origini di Angela Rosa, quanto fosse inserita nella comunità di Carpignano, l'attaccamento al Santuario ma anche le due lauree conseguite, l'impegno a Ravenna quale volontaria di Slow Food ma soprattutto quale insegnante, tanto da voler restare sul "sostegno" per continuare ad occuparsi dei bambini più fragili.

La delegata all'Istruzione, Marilisa Grillo, ha poi evidenziato come l'operato di Angela Rosa ed il suo progetto educativo rappresenti un esempio ed un'ispirazione per ogni insegnante, per la sua dedizione, per l'innovazione, per l'ascolto e per le competenze, non solo pratiche, fatte maturare ai bambini ma per lo sviluppo di una sensibilità verso il valore del cibo, della salute, della natura e dell’agricoltura sostenibile.

Padre Giovanni Di Talia, ha preannunciato che i Padri Mercedari, le consegneranno il Mantello e lo Stemma quale riconoscimento di Sorella Maggiore dell'Ordine Maria Santissima della Mercede, in una successiva cerimonia presso il Santuario, alla presenza del Maestro Generale dell'Ordine, Padre Leoncio Osvaldo Vivar Martínez.

Padre Antonio Venuta poi, ha raccontato come abbia visto crescere Angela Rosa, le tante attività fatte nel Santuario per la Comunità, dal Presepe alle recite, sempre tra i bambini ed era sicuro che nella vita avrebbe realizzato qualcosa di importante con e per i bambini.

La comunità di Carpignano ha fatto sentire il proprio calore ad Angela Rosa con la presenza nel Santuario e al piccolo rinfresco che è seguito.