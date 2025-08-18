C'è bisogno di sangue, l'evento per donare con il ministro Piantedosi Prosegue quindi l'impegno di DonatoriNati Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco

In estate le donazioni calano ma il bisogno di sangue resta costante. Ogni giorno, anche d'estate, ci sono pazienti che continuano a fare regolari trasfusioni di sangue per curare gravi anemie; c'è chi ha bisogno di sangue perché si sottopone a un intervento chirurgico, o riceve un trapianto d'organo, o perché ha un grave trauma o un evento emorragico. Prosegue quindi l'impegno di DonatoriNati Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco con una giornata nazionale dedicata al tema della donazione a tutto tondo.

Domani in piazza

Domani a Pietrastornina (Avellino) si terrà una raccolta straordinaria di sangue: in Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 8 alle 12, i donatori saranno accolti da personale medico a bordo di un'autoemoteca della Frates. Inoltre contemporaneamente nelle varie città dove è presente l'associazione DonatoriNati ci saranno raccolte di sangue o anche iniziative di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

Il ministro donatore

Proprio nella Città della Guglia, da anni, si rinnova una consolidata tradizione: la donazione di sangue ad agosto, con la presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, donatore di sangue e presidente di DonatoriNati Emilia Romagna.

Quest'anno il presidente nazionale DonatoriNati Claudio Saltari sarà accompagnato da tutti i presidenti e rappresentanti delle 16 regioni in cui DonatoriNati ha le proprie strutture. Insieme confluiranno nella città della Guglia. A Pietrastornina ci sarà anche un gazebo a cura della Asl di Avellino per la sensibilizzazione alla donazione di organi. "Il fabbisogno di sangue non si ferma, nemmeno durante le ferie estive.

Donate c'è bisogno di sangue

L'invito a donare il sangue è rivolto a tutti, ma in particolare ai più giovani, chiamati a rinnovare la base dei donatori in una società in cui l'età media degli iscritti continua ad aumentare ed è necessario garantire continuità al sistema trasfusionale nel lungo periodo. Il nostro impegno è costante: oltre l'iniziativa nella generosa Città della Guglia, abbiamo organizzato una raccolta straordinaria di sangue in Questura a Napoli per sostenere le richieste dell' Ospedale Cardarelli" afferma il presidente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli. "Il nostro esserci sempre si intreccia con una forte sinergia istituzionale e con la collaborazione di altre associazioni di volontariato locali, che operano per la comunità. Il sangue è di supporto anche per molte terapie oncologiche ed ematologiche.

Sos sangue e plasma

Il bisogno di sangue e plasma non va in vacanza e Noi siamo in Prima Linea per dare supporto al Centro Nazionale Sangue e per lanciare un esempio forte ai cittadini e ai giovani" afferma Claudio Saltari. Musica e solidarietà per promuovere e diffondere i valori di legalità e sicurezza attraverso la musica: alle ore 20.30 la Fanfara della Polizia di Stato si esibirà in Piazza S. Iermano. Il concerto, dedicato a cittadini e turisti, sarà diretto dal maestro della Fanfara Massimiliano Profili e si svolgerà sul sagrato della Chiesa Madre del borgo irpino. L'evento è organizzata in sinergia con il circolo socio culturale PetraStrumilia, l'associazione Pretalando, la ASL di Avellino, e patrocinata dal Comune.