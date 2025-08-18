Consumi anomali e sorgenti a secco: stop all'acqua in mezza Irpinia Stanotte 18 agosto 2025 interruzioni a catena ecco dove

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi e dell’incremento dei consumi legato alle condizioni meteorologiche, si rende necessaria la sospensione notturna dell’erogazione idrica in diversi comuni delle province di Avellino e Benevento. L’interruzione è programmata tra le ore 22:00 di lunedì 18 agosto e le ore 06:00 di martedì 19 agosto, con alcune variazioni di orario a seconda delle zone interessate.

Elenco dei comuni interessati

Il provvedimento riguarda in particolare:

Ariano Irpino (rione Martiri, Cardito e tutte le contrade rurali); Grottaminarda (serbatoio Bisceglie), Mirabella Eclano (serbatoio centro urbano), Montecalvo Irpino; San Nicola Baronia (contrade Ferregne e Serracoppola), Villanova del Battista, Scampitella, Flumeri;

San Sossio Baronia, Trevico, Vallesaccarda e Zungoli, dove si registrano abbassamenti dei livelli di accumulo; Summonte, Pietrastornina e Monteforte Irpino (22:00–06:00) e Ospedaletto d’Alpinolo (23:30–06:00); Sant’Angelo dei Lombardi (serbatoio Petrile: centro urbano, carcere, zona San Francesco e limitrofe); Sturno (intero territorio comunale); Gesualdo (contrade Ariella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammie, San Silvestro, Pozzo del Principe, Sant’Elia, Caturano, Capo di Gaudio, via Dante Alighieri); Frigento (contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce e case popolari);

Paternopoli (serbatoi Mattine e San Quirico: contrade Bovane, Cerreto, Calore, Piana del Bosco, Salice, Nocelleto, centro abitato e zone limitrofe); Montella (23:00–06:00); Nusco (serbatoio rurale San Pancrazio: via Chianola 1 e 2, via Mito, via Bivio, via Vannara, via Campo, via Ofanto, via Tagliabosco, via Macchia, via Tavernarsa e zone limitrofe), con sospensione dalle 13:00 del 18 agosto fino alle 06:00 del 19 agosto; Mugnano del Cardinale (chiusura notturna del serbatoio comunale).

Indicazioni operative e avvertenze per la cittadinanza

Alto Calore segnala che gli orari indicati corrispondono alle manovre di chiusura e riapertura delle condotte, ma i tempi effettivi di interruzione per le singole utenze possono variare in base al riempimento delle reti. Alla ripresa del flusso potrebbero inoltre verificarsi episodi temporanei di torbidità dell’acqua, privi di conseguenze sulla potabilità, per i quali si consiglia di lasciar scorrere i rubinetti per alcuni minuti.

Come restare informati e contatti utili

Per aggiornamenti è possibile consultare il sito www.altocalore.it e i canali social dell’azienda. In caso di necessità urgente è attivo il numero verde 800 954430.