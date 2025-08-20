Gesualdo, la commissione Volo ha scelto: sarà Mario Renna il nuovo Angelo Scelto il nuovo protagonista dell'attesissimo Volo dell'Angelo del prossimo 31 agosto

"Un momento solenne ed emozionante per tutta la comunità di Gesualdo: la Commissione Volo dell’Angelo ha ufficialmente annunciato l’esito della selezione. Sarà il piccolo Mario Renna a vestire, per i prossimi tre anni, le candide vesti dell’Angelo nella sacra rappresentazione in onore di San Vincenzo Ferreri.". Lo annunciano i componenti della Proloco di Gesualdo sulla pagina social. Un momento speicale per la comunità gesualdina, legata alla solenne manifestazione che ogni ultima domenica del mese di agosto, riporta nella piazza principale tra cielo e terra la suggestiva manifestazione. Un volo, una celebrazione, una riflessione sui valori della vita, che vede arrivare a Gesualdo migliaia di persone magate dalla suggestione di un evento senza tempo.

"Un ruolo che non è solo tradizione, ma simbolo di fede, devozione e identità collettiva. L’Angelo, sospeso tra cielo e terra, unisce i cuori dei fedeli e rinnova ogni anno un rito che rende unico il nostro paese. Con emozione accogliamo questo annuncio, certi che ancora una volta la magia del volo ci farà guardare al cielo con speranza e gratitudine". Spiega Luigi Petruzzo presidente della Proloco di Gesualdo. Appuntamento, dunque, per domenica 31 agosto tra la chiesa di San Vincenzo e il maestoso castello del Principe dei Musici per un evento suggestivo, tra tradizione e unicità.

