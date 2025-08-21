Irpinia in Vespa Country: due giornate emozionanti tra cultura e tradizioni Un tour emozionante con un gran finale suggestivo nella meravigliosa cornice di Casa Reale a Sturno

Il Vespa club Leoni Rossi ha appena posto un’altra pietra miliare nella sua storia ultradecennale con una manifestazione itinerante che ha consentito ai partecipanti provenienti da tutta Italia di conoscere e apprezzare alcune delle iniziative più rappresentative del nostro territorio.

Il percorso è iniziato Sabato 16 agosto a Mirabella Eclano davanti al Museo del Carro con la visita guidata dei pannelli decorati in paglia che formano il grande obelisco di oltre 30 metri tirato, per devozione, nella prima metà di settembre. Inoltre, i partecipanti hanno potuto visitare l’esposizione dei Misteri in Cartapesta e alcuni resti degli scavi della vicina Aeclanum negli spazi del Municipio.

Dopo la colazione il Gran Tour si è mosso in direzione Fontanarosa dove era in atto la festa patronale e i vespisti hanno potuto vedere e fotografare, un altro gigante di paglia, questa volta già montato ed esposto in piazza proprio per l’occasione. Il giro è proseguito passando per Gesualdo e il suo Castello prima della sosta per il pranzo con degustazione di prodotti tipici.

Dopo la sosta il grande giro per una distanza totale di 60 km è continuato in direzione Frigento dove la carovana è stata accolta dal Sindaco che ha fatto anche da guida turistica illustrando le iniziative in corso, incentrate sulla cultura del grano e sullla devozione dei carretti decorati chiamati Covoni e la processione dei mezzetti che vengono lasciati in chiesa.

Nel pomeriggio si è arrivati a Flumeri per la foto di rito sotto il Giglio, altro obelisco di paglia esposto in occasione della festa di San Rocco per concludere il giro a Villanova del Battista dove i locali stavano ancora allestendo il loro Giglio per l’Alzata del giorno seguente, dando modo di assistere alla lavorazione e alle ultime fasi del montaggio.

La domenica tutti in piedi e pronti dalle ore 9 per la registrazione dei partecipanti presso la sede locale dell’ASI presso il Club Veicoli Storici Irpino ad Ariano Irpino fino alle ore 11. Subito dopo la colazione, instancabili, si è ripartiti con un altro giro turistico. La prima sosta prevista presso la Dogana Aragonese, una bellissima struttura, con torre di guardia che ricorda un castello medievale, posizionata sulla rotta del Regio Tratturo, serviva all’epoca per la conta del bestiame.

Qui i partecipanti hanno gustato al fresco un panino e gradito l’aperitivo in attesa della premiazione del Campionato Turistico Nazionale e Regionale. Dopo i ringraziamenti a tutti i club partecipanti con la consegna della storica fascia scudo “Leoni Rossi” si è passati alla premiazione. Quest’anno per il tema scelto il trofeo rappresentava un Giglio in miniatura, apprezzato da tutti e vinto dal Vespa Club San Miniato con diversi partecipanti arrivati dalla Toscana mentre per la classifica regionale, il vincitore è stato il Vespa club Castellabate.

Alla fine di questa giornata denominata Grand Sunday si è arrivati al ristorante Casa Reale Ricevimenti, una location che ha lasciato di stucco tutti per il suo aspetto fiabesco a forma di castello. Qui sono state gustate e apprezzate tutte le pietanze servite, rigorosamente rispettando la tipicità dei prodotti locali e di grande successo è stato soprattutto l’intrattenimento musicale.

Tutti felici e contenti i partecipanti davanti alla torta per questa 14a edizione che si è conclusa con la promessa di rivederci tutti al prossimo Irpinia in Vespa!