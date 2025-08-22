Camminata Rosa, anche per BigMama la prevenzione è vita Patrizia Luciano, Amos Valle del Sabato: la consegna del kit Power of Pink alla rapper

"Anche per Big Mama la prevenzione è vita! È ancora più bella coi capi dell'XI camminata rosa!". Con un post Patrizia Luciano dell'Amos Valle del Sabato racconta la speciale mattinata in cui nel serinese è stato consegnato il kit dell'undicesima edozione della Camminata Rosa, capeggiata dal senologo Carlo Iannace, a BigMama la talentuosa e celebre rapper originaria di San Michele di Serino. In molte interviste la rapper ha invitato tutti a controlli e prevenzione. Messaggi positivi e necessari rilanciati sempre con coraggio, impegno e determinazione dalla rapper.

