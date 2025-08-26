Assemblea su caro bollette, Mario Meo: "Volturara Irpina non c'era" Dal consigliere comunale di opposizione riceviamo e pubblichiamo

"Nell’assemblea dei sindaci convocata presso l’Alto Calore, si è discusso e votato una mozione per bloccare il pesantissimo aumento delle bollette dell’acqua, che da oggi al 2029 porterà i cittadini a subire rincari fino al 70%.

Per pochi millesimi non è stato raggiunto il quorum necessario ad approvare la mozione, e quindi ad arginare questa stangata che ricadrà su famiglie, imprese e attività produttive.

Gravissimo e determinante oserei dire è il fatto che il sindaco di Volturara Irpina non abbia partecipato all’assemblea e non abbia neppure delegato un rappresentante".

E' quanto scrive in una nota il consigliere comunale Mario Meo che aggiunge:

Un’assenza incomprensibile e ingiustificabile, soprattutto considerando che Volturara è “il paese dell’acqua”: dalle nostre sorgenti e dalla Piana del Dragone vengono alimentati centinaia di comuni del Sud Italia.

La nostra comunità, che dovrebbe essere protagonista nella difesa di un bene così prezioso, è stata lasciata senza voce in una delle battaglie più importanti per il futuro economico e sociale delle famiglie volturaresi.

Come opposizione continueremo a denunciare queste mancanze e a chiedere trasparenza e impegno per tutelare i cittadini.

Non possiamo permettere che l’acqua, risorsa vitale di Volturara, diventi un peso insostenibile per chi già affronta ogni giorno difficoltà economiche".