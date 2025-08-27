La gestione dell’acqua: lettera del sindaco di Grottaminarda Il dopo assemblea ad Avellino

La gestione dell’acqua (di tipo pubblico com’è oggi Alto Calore, o privato ma a maggioranza pubblica come, ad esempio, Acea partecipata dal Comune di Roma), è una risorsa necessariamente pubblica, appartenente al patrimonio (necessario) dello Stato. Lo faccio oggi, e solo oggi, perché tra qualche ora si voterà definitivamente in seno al comitato esecutivo dell’EIC Campania il definitivo via libera all’aumento delle tariffe dei cittadini irpini e in parte sanniti (sembrerebbe alle ore 14.39, salvo rinvio).

Adesso, e solo adesso, perché si è maturata all’indomani di un’assemblea dell’Alto Calore S.p.A. convocata d’urgenza per illustrare l’informativa del presidente Avv. Lenzi (a cui va il mio pubblico ringraziamento per il coraggio dimostrato già dall'accettazione dell’incarico), grazie al nostro (mio e dei colleghi Sindaci irpini che con me hanno coraggiosamente detto no in seno all’EIC distretto di Avellino: Musto, Vignola, Spagnuolo) diniego a una proposta di aumento del 30% nel pieno di agosto, nella più grave crisi idrica della storia della nostra terra d’acqua, nel bel mezzo di un concordato preventivo che, seppur omologato, non ha ancora salvato del tutto il gestore da un fallimento preannunciato.

Oggi qualcuno, divertendosi ad agganciare i propri “conti politici” nelle proprie case illuminate dalla perenne luce di una campagna elettorale perpetua, ha provato a mettere sulle teste di tanti (80% dei soci) ammaestratori chiamati a disquisire con la Digos e i carabinieri sulla porta, le proprie logiche partitiche, correntizie e non politiche.

Mi permetta direttore, la politica è l’arte che deve guidare il corso degli eventi, non subirli. Nemmeno fossimo negli anni di piombo. Risultato: oggi leggiamo che qualcuno voglia pubblicare la lista di proscrizione dei sindaci che hanno o disertato l’assemblea o che, dopo 4 ore, l’hanno abbandonata senza votare: ma mi chiedo, cosa votare?

L’informativa ai soci non prevede voto (ma solo discussione) e/o una mozione fuori dal perimetro o contraria all’unico ordine del giorno non poteva essere votata. È incomprensibile quanto affermato dal Presidente Rino Buonopane sulle responsabilità dei sindaci del PD, pretestuosa la richiesta di dover votare la sua mozione in una sede e un contesto non competenti; populistiche le sue proposte, chiaramente strumentali a una guerra politica che i cittadini non meritano; a breve qualcuno chiederà che vengano abolite le bollette per sempre e qualcun altro che bisognerà vendere le sorgenti di Cassano agli americani.

Purtroppo la buona fede del Presidente Antonello Lenzi, disponibile, seppur con ritardo, a informare meglio sindaci disinformati, è stata minata da un presidente irpino/sannita che, in cerca di visibilità e di guerra al PD, ha provato a politicizzare un incontro che doveva servire ad altro. Il titolo roboante e falso, virgolettato sulle pagine del Mattino, ne è il suggello: non merita risposte. Francamente ritengo che esista un disegno occulto, da parte di molti, per far fallire l’Alto Calore e approdare alla privatizzazione dopo aver dissipato un bel po' di soldi pubblici.

Di chi sarà mai la colpa? Si capirà chi e come solo quando sarà troppo tardi! Intanto, mentre tutti asseriscono che l’Alto Calore sta procedendo bene, anche se a rilento, mentre un soccorso economico potrebbe e dovrebbe accompagnare in un circolo virtuoso il Gestore, arrivano i picconatori populisti. Io ho votato contro gli aumenti e l’ho spiegato ben due volte, perché volevo chiarezza e spiegazione, impegni, controllo di procedure e percorsi, in considerazione dei sacrifici dei cittadini, per risolvere una crisi idrica e la crisi dell’Ente senza intenti propagandistici e populisti. Ma ben venga ora un altro aiuto della Regione Campania che serva a superare i posizionamenti elettorali imminenti e a proseguire il risanamento in corso dell’Ente, verso un cronoprogramma di interventi, un inizio di recupero serio dei crediti, un efficientamento delle reti con investimenti sulle stesse, e quindi un miglioramento di tutti gli altri parametri come richiesto da Arera, come è giusto che sia. Ai Sindaci del PD e non, il compito di vigilare e attivarsi con responsabilità, onestà ma soprattutto maggiore serietà.

Qual è la mia proposta politica che pubblicamente lancio attraverso la sua testata ed invito a fare propria agli amici del campo largo: Beniamino Palmieri, Nello Pizza e Pasquale Giuditta, Sabino Carpentieri, Giancarlo Giordano e Roberto Montefusco, oltre a tutti i consiglieri regionali di centro sinistra, Vincenzo Ciampi, Maurizio Petrarca e Enzo Alaia. Attivare con decorrenza immediata il tavolo del campo largo (e progressista, così correttamente appellato da Antonio Gennaro) in provincia di Avellino sul tema: gestione dell’acqua da affidare (in seno esclusivamente pubblico e/o privato a partecipazione pubblica) al nuovo gestore, in aiuto all’attuale governance della società Alto Calore S.p.A.

Non possiamo lasciare agli “eventi della sorte” una tale decisione mettendone noi Sindaci e amministratori pubblici alla gogna mediatica chiunque. Il mio auspicio è che i tanti, raggiunti dalla mia voce attraverso il vostro aiuto, si uniscano al mio appello, lo migliorino sia nelle forme che nei contenuti da dovergli dare (anche dal punto di vista operativo e logistico), garantendo la massima partecipazione attiva da parte di tutte le componenti rivelatesi sensibili al tema; tutti, nessuno escluso, ivi compresi gli esperti in materia e gli ex amministratori.

Dico al mio Segretario provinciale: se la fase congressuale del maggior partito della coalizione è ancora di là da venire, l'urgenza di un confronto politico, invece, è ineludibile. Assistere all'agonia dell'Alto Calore, aspettare le strategie dei grandi gruppi privati, finanche rimettersi alle decisioni di un tribunale, senza ascoltare il grido di allarme dei consumatori-elettori-cittadini usati solo come massa di manovra, mette la classe politica in una condizione di minorità. Balbettare soluzioni non è da chi si è assunto responsabilità con gli elettori. Acqua per tutti e in mano a tutti.