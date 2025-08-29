Fratelli d'Italia: presentazione enigmistica tricolore 2025 a Grottaminarda Un importante appuntamento dedicato ai temi della giustizia e sicurezza

Il cordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino presieduto da Ines Fruncillo promuove un importante appuntamento dedicato ai temi della giustizia e della sicurezza, pilastri fondamentali per la crescita e il futuro del Paese.

Sabato 30 agosto 2025, alle ore 18.00, in Piazza Vittoria a Grottaminarda, si terrà la presentazione ufficiale dell’edizione 2025 dell’enigmistica tricolore.

L’iniziativa, dal titolo “Giustizia e Sicurezza: non solo parole”, intende sottolineare l’impegno di Fratelli d’Italia nel portare avanti quelle riforme che l’Italia attende da decenni e che oggi diventano concretezza e azione. L’evento sarà un’occasione di confronto e partecipazione con cittadini, militanti e simpatizzanti, per discutere insieme di legalità, ordine pubblico, tutela delle comunità locali e diritti dei cittadini.

“La giustizia e la sicurezza non sono slogan, ma basi imprescindibili per la libertà, lo sviluppo e la dignità di ogni italiano. È tempo di fatti, non di parole” - sottolinea il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino.

L’appuntamento rientra nelle attività politiche e culturali del partito sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la vicinanza alle comunità e promuovere una visione chiara di Italia: più giusta, più sicura e più forte.