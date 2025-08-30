Grottaminarda: solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Carpignano Don Giovanni Di Talia: "Maria Santissima faccia germogliare il seme della pace"

Fervono i preparativi alla frazione Carpignano di Grottaminarda in vista dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna Nera.

L'appuntamento è dal 5 al 7 settembre. Dalla giornata dell'ammalato alla tradizionale benedizione dei buoi nel ricordo della storia del solco. Saranno tantissimi i momenti religiosi che culmineranno con le due celebrazioni solenni il 7 settembre, alle 11.00 presiduta dal vescovo Michele Autore, ausiliare di Napoli e alle 20.00 con monsignor Riccardo Ferri, pro rettore della pontificia Università Lateranense.

"Il mese di settembre è per tutti noi devoti della Madonna di Carpignano - afferma il parroco don Giovanni Di Talia - l'incontro con la Madre. Papa Leone XIV ha affermato che solo Gesù è la nostra pace. Oggi più che mai, abbiamo bisogno della pace, soprattutto quella che nasce nel cuore dell'uomo.

Maria Santissima Regina dell Pace, come lei si è presentata a Fatima, faccia germogliare questo speciale seme nel nostro mondo pieno di tanti ostacoli. Diventiamo tutti operatori di pace e miglioriamola per il mondo intero.

Non perdiamo la speranza in quest'anno giubilare: è Gesù la nostra speranza. Lui è via, verità e vita".