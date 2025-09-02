Pubblica assistenza Grottaminarda: De Luca lascia la presidenza a Fierro L'augurio dell'amministrazione comunale

La Pubblica Assistenza Grottaminarda OdV ha un nuovo Direttivo. Il Sindaco, Marcantonio Spera e l'intera Amministrazione comunale augurano buon lavoro al nuovo Presidente, Roberto Fierro che subentra all'uscente Michele De Luca al quale va la profonda gratitudine per l'ottimo lavoro svolto.

Roberto Fierro persona umile, generosa, disponibile, un uomo del popolo, ha già dato riprova delle sue capacità nelle vesti di Vicepresidente e di Responsabile del settore trasporti, dunque l'Amministrazione si dice certa del fatto che farà un ottimo lavoro anche da Presidente e gli rivolge il più sincero in bocca al lupo.

Al contempo rivolge un grande ringraziamento al Presidente uscente Michele De Luca, esempio di equilibrio, dedizione, competenza ed impegno che, nel corso del suo mandato, ha fatto crescere esponenzialmente l'Associazione di volontariato portandola ad essere un riferimento imprescindibile per la comunità.

«Spero che Michele De Luca, ormai icona per la Pubblica Assistenza Grottaminarda, rimanga al fianco del nuovo Presidente assicurandogli un sostegno almeno pari a quello che egli ha ricevuto dal compagno Roberto Fierro. Grande PA!» chiosa il Sindaco Marcantonio Spera.