Pratola Serra, Musto: "Non ci si esponga ad un nuovo commissariamento" Il monito arriva dal responsabile provinciale della Lega

"Pratola Serra, oggi, si trova in uno stato di incertezza ed approssimazione, un loop cronico e apparentemente senza soluzioni, ampiamente prevedibile ed evitabile.

Ora, nemmeno ai meno perspicaci risulterebbe assurda la mia proposta di costruire una lista unica e bipartisan, nello scorso '22, che avrebbe portato la comunità ad uno stato di convivenza civile ed accettabile.

In questi tre anni, abbiamo sopportato, inermi, un'amministrazione che è stata capace di perdere due componenti fondamentali della propria compagine già nei primi mesi di vita, è riuscita ad inimicarsi ogni associazione presente sul territorio e, infine, ha ottenuto persino le dimissioni del proprio presidente del consiglio, con il quale non si può essere sempre d'accordo ma a cui bisogna riconoscere una certa dose di coerenza, insolita di questi tempi. Gli amministratori hanno da sempre malcelato la propria incapacità e le proprie inadeguatezze, addossando costantemente ogni male possibile alle passate gestioni, i cui vertici da anni sono lontani dalla macchina amministrativa".

Così in una nota Eugenio Musto responsabile provinciale della Lega.

"Dopo questo capolavoro di inefficienza e artefatta sconsideratezza, non mi meraviglierebbe se questi sventati facessero ricadere la popolazione in un commissariamento che equivarrebbe ad un pernicioso limbo, fatto di burocrazia e quiescenza totale. Per questo, sarebbe opportuno che l'attuale maggioranza rinunciasse a questa sottospecie di politichetta a cui ci ha abituati, in questi anni, aprendo non solo alle opposizioni consiliari ma alla società civile nonché alla Pro Loco, tanto osteggiata negli ultimi tempi ma che tantissimo ha fatto in questi ultimi anni, nonostante tutto.

Solo un bagno di umiltà e, soprattutto, di consapevolezza vera potrebbe risolvere una situazione che è diventata troppo complicata per chi - come i nostri attuali amministratori - non ha alcuna familiarità con gli ambiti Politici né con i diversi step di una macchina istituzionale complessa.

Quello a cui mi riferisco non è un inciucio, e nemmeno il solito "trasformismo salva poltrone", bensì propongo un'amministrazione responsabile che conduca questo mandato completamente fallimentare fino al prossimo appuntamento elettorale, al fine di ridare, il prima possibile, parola ai cittadini di Pratola Serra."