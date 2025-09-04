Uniamoci per l'acqua: La delibera di Montefredane apre una strada importante "L'acqua non ha colore politico"

"In Irpinia la crisi idrica non è più un’emergenza passeggera ma una condizione strutturale, causata da reti vecchie e marce che disperdono più della metà dell’acqua disponibile.

La delibera di Montefredane apre una strada importante, ma ora serve che tutti i sindaci la percorrono insieme. Il rischio è che prevalgano gelosie di campanile o logiche di colore politico: sarebbe un errore imperdonabile".

E' quanto afferma in una nota il comitato Uniamoci per l'acqua.

L’acqua è vita e serve a tutti, indipendentemente da chi governa o da chi si vota. Per questo i cittadini devono pretendere dai loro rappresentanti – da tutti, senza distinzione – soluzioni concrete e investimenti strutturali, non più promesse e passerelle.

Il 10 settembre l’Irpinia sarà ascoltata dal Governo: divisa non conterà nulla, unita potrà finalmente farsi rispettare.