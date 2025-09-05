Il mondo scolastico in preghiera nel Santuario della Madonna di Carpignano

Il messaggio del parroco don Giovanni Di Talia in occasione dei solenni festeggiamenti

Oggi più che mai, abbiamo bisogno della pace, soprattutto quella che nasce nel cuore dell'uomo....

Grottaminarda.  

Dirigenti scolastici, docenti, studenti, genitori e personale scolastico tutto si ritroveranno anche quest'anno come da tradizione nel Santuario dedicato alla Madonna di Carpignano a Grottaminarda.

Così i padri Mercedari: "Vogliamo raccoglierci in un momento di preghiera come augurio per il nuovo anno colastico 2025/2026.

Vi aspettiamo numerosi, domenica 14 Settembre alle ore 11:30 per la santa messa. Al termine ci raduneremo nello spiazzale della chiesa per la santa benedizione. Chi vorrà potrà portare zaini e borse da lavoro. Vi aspettiamo numerosi".

E intanto proseguono i solenni festeggiamenti in onore della Madonna Nera nel cuore della Valle Ufita a Carpignano. 

Domenica 7 settembre, alle 11.00 celebrazione presiduta dal vescovo Michele Autore, ausiliare di Napoli e alle 20.00 con monsignor Riccardo Ferri, pro rettore della pontificia Università Lateranense.

"Il mese di settembre è per tutti noi devoti della Madonna di Carpignano - afferma il parroco don Giovanni Di Talia - l'incontro con la Madre. Papa Leone XIV ha affermato che solo Gesù è la nostra pace. Oggi più che mai, abbiamo bisogno della pace, soprattutto quella che nasce nel cuore dell'uomo. 

Maria Santissima Regina dell Pace, come lei si è presentata a Fatima, faccia germogliare questo speciale seme nel nostro mondo pieno di tanti ostacoli. Diventiamo tutti operatori di pace e miglioriamola per il mondo intero.  Non perdiamo la speranza in quest'anno giubilare: è Gesù la nostra speranza. Lui è via, verità e vita".

