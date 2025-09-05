Il mondo scolastico in preghiera nel Santuario della Madonna di Carpignano Il messaggio del parroco don Giovanni Di Talia in occasione dei solenni festeggiamenti

Dirigenti scolastici, docenti, studenti, genitori e personale scolastico tutto si ritroveranno anche quest'anno come da tradizione nel Santuario dedicato alla Madonna di Carpignano a Grottaminarda.

Così i padri Mercedari: "Vogliamo raccoglierci in un momento di preghiera come augurio per il nuovo anno colastico 2025/2026.

Vi aspettiamo numerosi, domenica 14 Settembre alle ore 11:30 per la santa messa. Al termine ci raduneremo nello spiazzale della chiesa per la santa benedizione. Chi vorrà potrà portare zaini e borse da lavoro. Vi aspettiamo numerosi".

E intanto proseguono i solenni festeggiamenti in onore della Madonna Nera nel cuore della Valle Ufita a Carpignano.

Domenica 7 settembre, alle 11.00 celebrazione presiduta dal vescovo Michele Autore, ausiliare di Napoli e alle 20.00 con monsignor Riccardo Ferri, pro rettore della pontificia Università Lateranense.

"Il mese di settembre è per tutti noi devoti della Madonna di Carpignano - afferma il parroco don Giovanni Di Talia - l'incontro con la Madre. Papa Leone XIV ha affermato che solo Gesù è la nostra pace. Oggi più che mai, abbiamo bisogno della pace, soprattutto quella che nasce nel cuore dell'uomo.

Maria Santissima Regina dell Pace, come lei si è presentata a Fatima, faccia germogliare questo speciale seme nel nostro mondo pieno di tanti ostacoli. Diventiamo tutti operatori di pace e miglioriamola per il mondo intero. Non perdiamo la speranza in quest'anno giubilare: è Gesù la nostra speranza. Lui è via, verità e vita".