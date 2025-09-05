Emergenza idrica, mezza Irpinia senz'acqua stanotte: ecco i comuni interessati Anche stanotte rubinetti a secco

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, 6 Settembre, nei Comuni di: Altavilla Irpina Candida Prata Di Principato Ultra Santa Paolina Manocalzati Montefusco Montefredane (Serbatoio Arcella) : MUGNANO DEL CARDINALE; QUADRELLE; SIRIGNANO; SUMMONTE; MONTEFORTE IRPINO.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa dell’interruzione di energia elettrica programmata ed effettuata dalla Società TERNA S.p.a. per lavori di manutenzione sugli impianti di Cassano Irpino si rende necessario eseguire la chiusura dei serbatoi a servizio del Comune di Montella dalle ore 23:00 di oggi alle ore 06:00 di domani 6 Settembre.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, 6 Settembre, nei Comuni di: Frigento (Centro Urbano, Case popolari e Contrade: Pagliara, San Marco, Mattine,La Quarta, Piano Della Croce); Gesualdo (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri); Lioni; Nusco (Via Ponnilo, via Macchia, Via Campo, via Chianola (1 e 2), via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara, via Tagliabosco); Paternopoli (Centro abitato e Contrade: Bovane, Piano Del Bosco, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto); Torella Dei Lombardi (zona rurale); Villamaina. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità; tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.