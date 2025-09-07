Motobenedizione 2025 nel ricordo di Roy Ciampa: "Vivrai sempre nei nostri cuori" Omaggio al Motolito e al monumento funebre del giovane Roy, strappato alla vita troppo presto

Si è tenuta questa mattina in Irpinia la consueta motobenedizione dei biker, approdati nel Santuario di Carpignano da tutta la Regione, e non solo. E sono state tre le tappe di una domenica speciale in provincia di Avellino tra Carpignano, Grottaminarda e Sturno, nel ricordo di un giovane e brillante ragazzo: Roy Ciampa, morto in un tragico incidente stradale.

La benedizione

Stamane i centauri sono stati chiamati a raccolta a Carpignano per il tradizionale momento di fede , che vede benedire tutti i biker nel santuario ufitano. Poi c'è stato il consueto omaggio al Motolito di Grottaminarda, l’unico monumento ai centauri vittime della strada dell’Italia Meridionale.

Il ricordo di Roy

A Carpignano, questa mattina, sono arrivati centauri da tutto il Sud nel ricordo di Roy Ciampa, il ventiduenne morto in un tragico incidente in auto, quella sulla quale viaggiava come passeggero insieme ad altri amici avvenuto a Mirabella Eclano 2 anni fa. Roy era stato ll più giovane alla guida del “Moto Club Ducati Motolito Grottaminarda”.

La benedizione, il motolito

Preghiera e commozione, momenti di commovente ricordo di Roy hanno scandito l'evento liturgico e commemorativo. La Motobenedizione annuale del santuario di Carpignano si conferma appuntamento speciale per i centauri, che anche quest'anno si sono raccolti in preghiera. Un appuntamento che vede assieme l Club Ducati di Grottaminarda Motolito e il Vespa Club Leoni Rossi e che chiama a raccolta biker da ogni provincia, anche altre associazioni come l’ “Associazione Vittime della strada” dopo la benedizione hanno posto una corona benedetta sul monumento Motolito, unico in Italia, in onore dei motociclisti deceduti.

Il ricordo di Roy

Il corteo su due ruote ha fatto tappa, poi, nel cimitero di Sturno per deporre una corona sul monumento funebre di Roy. “Quest’ anno in memoria del nostro presidente Ducati Roy Antony Ciampa- hanno scritto i componenti del Club- è stata anche deposta sul suo monumento tombale, sito nel cimitero di Sturno, una corona sul capo della statua in marmo che lo raffigura in sella alla sua moto Ducati. Un gesto di affetto e di rispetto del suo club e della sua famiglia alla memoria di un ragazzo sportivo e impegnato socialmente da anni per la sicurezza e la prevenzione stradale”.