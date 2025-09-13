Aspettando la Camminata Rosa nel ricordo di Michelina: sei la nostra scintilla

Michelina Venezia, il ricordo di una donna eccezionale

San Michele di Serino.  

"Sei l’origine di tutto, la scintilla che continua ad accendere i nostri cuori anche nei momenti più difficili. Ogni progetto che portiamo avanti è per te, con te e grazie a te. Buon compleanno Michelina, con tutto il nostro affetto." Un video, ricordi e candele accese nel ricordo di Mchelina Venezia una delle figure simbolo della Camminata Rosa, in programma per domani ad Avellino, con partenza da Mercogliano. Ringraziamo: dott.Carlo Iannace, Amos Alta valle del sabato , Amos Solofra , Amos partenio , Amos Montoro , Amos Paternopoli ,amos ariano irpino , Amdos forino,amdos alta Irpinia , amdos Avellino, noi in rosa Amos Grottaminarda. Dicono familiari e amici di Michelina che lo scorso giovedì si sono ritrovati per ricordare Michelina, la sua energia e bontà, quella sua straordinaria carica umana che l'hanno resa indimenticata protagonista nelle vite di tanti. Domani si marcia per combatte contro il cancro, nel ricordo di chi lotta e chi ha vinto, e di chi non ce l'ha fatta ma resta simbolo e memoria dell'impegno per la prevenzione.

