Cantine Run: domenica prima edizione tra gusto, tradizioni e unicità L'evento dedicato al territorio. Gran finale a Santo Stefano del Sole dopo le tappe tra le cantine

Un evento nell'evento, che attraversa l'Irpinia, terra di storia e tradizioni, per scoprirne e valorizzarne gusto e tipicità. Domenica 21 settembre ci sarà la prima edizione di Cantine Run, evento pensato e realizzato dagli Indian Bikers Mc South Italy. Un motoraduno itinerante aperto a tutti e a tutti i tipi di moto, per esplorare e conoscere le migliori cantine della terra del vino, tra degustazioni, visite guidate ed eventi. Un nuovo modo di vivere il territorio, mettendo insieme diverse anime di una stessa terra. "Cantine Run non è un semplice motogiro - spiegano gli organizzatori - ma un viaggio nel cuore vero e pulsante della provincia di Avellino. Curve panoramiche, colline e vigneti saranno la strada, il viaggio, che sarà scandito da tappe preziose nelle migliori cantine. Un nuovo modo per scoprire il cuore autentico di una terra genuina, all'insegna di amicizia, condivisione e rispetto per il territorio". Libertà della strada e ricchezza del territorio si intrecciano nel percorso studiato e proposto, per valorizzare paesaggio e gusto.

Il programma

L'appuntamento è fissato per domenica mattina alle ore otto davanti la concessionaria Blood Brothers di via Francesco Tedesco ad Avellino, di Gaetano e Francesco Massimo Vigorito. La prima tappa è prevista nella Cantine Antonio Caggiano a Taurasi, poi la tappa a Santo Stefano del Sole presso Domenico Urciuoli Viticoltore (Quanti interessati possono contattare il numero 3298128567). A seguire la carovana di biker approderà in piazza a Santo Stefano Del Sole dove, in occasione dei 500 anni di comunità si brinderà insieme alla giunta comunale guidata da Gerardo Santoli. Il pranzo, per quanti vogliano prendervi parte è in programma presso La Campagnola di Santa Lucia di Serino.

Cantine Run saluta Terra di Mezzo a Santo Stefano per i 500 anni di storia del paese

Un evento nell'evento, che vedrà approdare i bikers nei salotti enogastronomici del Festival Sete Sòia sete Luas 2025 di Terra di Mezzo incontra il Sannio, ideato da Fiorenza Calogero. Domenica nel paese del sole ci saranno una serie di appuntamenti per i 500 anni di arte e ruralità . Start alle 18.30 con il convegno nel palazzo Comunale. "Un momento di festa ma anche di valorizzazione della tradizione e della nostra storia - spiega il sindaco Santoli -. Ci saranno artisti di strada ed eventi, sapori e ritrovi nel nostro paese, nella sua piazza più luminosa, piazza del Sole, per una giornata che celebra il tempo e la storia". "Siamo particolarmente soddisfatti di quanto realizzato - spiega la consigliera Matilde Capriglione -. Il nostro paese si conferma punto di riferimento per appuntamenti all'insegna dello svago, ma al contempo votati alla valorizzazione seria e costante della tradizione e unicità del nostro territorio".