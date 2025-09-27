Grottaminarda: pubblicate le graduatorie per il micro nido

Il servizio, dedicato a bambini da 0 ai 36 mesi, prevede 29 posti disponibili

Sono state pubblicate dall'azienda consortile per la gestione delle politiche sociali dell'ambito A1, le graduatorie provvisorie per l'ingresso al MicroNido, annualità 2025/2026. 

Il servizio, dedicato a bambini da 0 ai 36 mesi, a Grottaminarda prevede 29 posti disponibili.

La graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi al servizio (che non presenta nomi ma un codice generato alla presentazione della domanda a tutela dei dati personali) è consultabile sul sito del consorzio www.pianosociale-a1.it  o su quello del Comune di Grottaminarda.

C'è tempo fino a lunedì 29 settembre per presentare ricorso. Poi il 30 settembre saranno rese note le graduatorie definitive.

