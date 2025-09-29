Grottaminarda: torna a riunirsi il consiglio comunale

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del consesso per domani, martedì 30 settembre, alle ore 18:00, in prima convocazione, e per mercoledì 1° ottobre, sempre alle ore 18:00, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.
Il consiglio comunale, come di consueto, si svolge nell'Aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi, viene trasmesso in diretta streaming attraverso il canale yutube dell'ente e prevede la discussione, questa volta, di 4 punti all'ordine del giorno:
1. Approvazione verbali delle sedute del 24 luglio e del 7 agosto.
2. Approvazione del Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2024.
3. Approvazione Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025/2027: Sezione 3.1 - "Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche".
4. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027.