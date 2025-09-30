"Si comunica che a causa della grave crisi idrica, si potrebbero verificare interruzioni nell' erogazione dell' acqua durante le prossime giornate a Serino. A tal fine l' amministrazione comunale sta predisponendo urgenti lavori sull'acquedotto comunale per risolvere tale problematica. Si raccomanda l' utilizzo dell' acqua per soli scopi idropotabili e si richiama il rispetto della vigente ordinanza in merito al divieto dell' uso improprio della risorsa idrica". Con un post il sindaco e l'amministrazione informano i cittadini dello stop all'acqua previsto per le prossime ore. Si tratta di un avviso per informare i cittadini. Le sorgenti sono a secco e servono interventi sulle pompe per sistemare la rete e renderla maggiormente efficiente ed efficace. Intanto sono sempre in corso le interruzioni idriche notturne.
Per garantire il servizio idrico nelle ore diurne ed a causa della riduzione dei gruppi sorgentizi, anche ieri notte c'è stata la sospensione dell’acqua dalle ore 21:30 fino alle ore 6:30 di questa mattina nelle frazioni Canale, Sala, San Biagio, Ferrari, Ponte, Raiano, Grimaldi, Doganavecchia, San Giacomo, parte di Fontanelle, Casancino, Guanni, Troiani, San Sossio, San Giuseppe, Strada.
Lavori sulle condotte, rischio stop all'acqua a Serino
Il sindaco: interventi su una pompa, possibili interruzioni
