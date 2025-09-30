Lavori sulle condotte, rischio stop all'acqua a Serino Il sindaco: interventi su una pompa, possibili interruzioni

"Si comunica che a causa della grave crisi idrica, si potrebbero verificare interruzioni nell' erogazione dell' acqua durante le prossime giornate a Serino. A tal fine l' amministrazione comunale sta predisponendo urgenti lavori sull'acquedotto comunale per risolvere tale problematica. Si raccomanda l' utilizzo dell' acqua per soli scopi idropotabili e si richiama il rispetto della vigente ordinanza in merito al divieto dell' uso improprio della risorsa idrica". Con un post il sindaco e l'amministrazione informano i cittadini dello stop all'acqua previsto per le prossime ore. Si tratta di un avviso per informare i cittadini. Le sorgenti sono a secco e servono interventi sulle pompe per sistemare la rete e renderla maggiormente efficiente ed efficace. Intanto sono sempre in corso le interruzioni idriche notturne.

Per garantire il servizio idrico nelle ore diurne ed a causa della riduzione dei gruppi sorgentizi, anche ieri notte c'è stata la sospensione dell’acqua dalle ore 21:30 fino alle ore 6:30 di questa mattina nelle frazioni Canale, Sala, San Biagio, Ferrari, Ponte, Raiano, Grimaldi, Doganavecchia, San Giacomo, parte di Fontanelle, Casancino, Guanni, Troiani, San Sossio, San Giuseppe, Strada.

