Piano strade della Regione Campania: Grottaminarda tra i 485 comuni L'amministazione Spera ha candidato un suo progetto

Grottaminarda presente a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, per la presentazione del nuovo piano strade della Regione Campania che prevede un investimento di un miliado di euro.

Coinvolti 485 Comuni e naturalmente anche il Comune di Grottaminarda ha candidato un suo progetto.

"E' un programma imponente - commentano il sindaco Marcantonio Spera, presente anche nella veste di delagato ai trasporti per la Provincia di Avellino e l'assessore ai trasporti del comune di Grottaminarda, Marisa Graziano - un programma voluto per le nostre aree interne, in particolare per i comuni che rientrano nelle zone Snai e nei Masterplan.

Un piano voluto, ragionato e condiviso con il territo per ridurre quel gap rappresentato dalla viabilità nei nostri comuni e quindi per migliorare la vita dei cittadini, produrre lavoro e sviluppo".