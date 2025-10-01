l irpinia carolina cimminiello nominata direttrice all ieo di milano

San Michele di Serino festeggia il prestigioso traguardo della dottoressa Carolina Cimminiello, nominata Direttrice dell’Unità di Oncologia Medica del Melanoma e Sarcomi presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano (IEO), tra i centri più autorevoli a livello internazionale nella lotta ai tumori.
Originaria del comune irpino, la dottoressa Cimminiello si è distinta per competenza, passione e ricerca clinica, diventando punto di riferimento nell’oncologia medica.
Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Michele Boccia e dall’amministrazione comunale: «Il suo successo è motivo di orgoglio per l’intera comunità e un esempio per i nostri giovani».
Un risultato che conferma ancora una volta l’eccellenza professionale che l’Irpinia sa esprimere a livello mondiale.