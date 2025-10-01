L'Irpinia Carolina Cimminiello nominata direttrice all’IEO di Milano Punto di riferimento nell’oncologia medica. Soddisfazione espressa dal sindaco Michele Boccia

San Michele di Serino festeggia il prestigioso traguardo della dottoressa Carolina Cimminiello, nominata Direttrice dell’Unità di Oncologia Medica del Melanoma e Sarcomi presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano (IEO), tra i centri più autorevoli a livello internazionale nella lotta ai tumori.

Originaria del comune irpino, la dottoressa Cimminiello si è distinta per competenza, passione e ricerca clinica, diventando punto di riferimento nell’oncologia medica.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Michele Boccia e dall’amministrazione comunale: «Il suo successo è motivo di orgoglio per l’intera comunità e un esempio per i nostri giovani».

Un risultato che conferma ancora una volta l’eccellenza professionale che l’Irpinia sa esprimere a livello mondiale.