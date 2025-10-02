Mensa scolastica in anticipo a Grottaminarda e novità importanti future Una nuova refezione ad energia quasi zero

Il comune avvisa le famiglie di Grottaminarda che da lunedì 6 ottobre parte il servizio mensa per l’anno scolastico 2025/2026 e che sono aperte le iscrizioni.

Queste le modalità:

A: Per gli alunni iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia è necessario fare domanda sulla piattaforma telematica “Servizi scolastici digitali” del Comune.

B: Per gli alunni già iscritti lo scorso anno vi è già la domanda precedente nello stato “in bozza” quindi basterà accedervi e confermare anche per l’anno scolastico 2025/2026.

C: Per gli alunni che non usufruiscono del servizio le istanze verranno automaticamente cancellate dal sistema.

Sul Sito dell'Ente l'Avviso completo ed il Manuale per guidare all'utilizzo della Piattaforma https://comune.grottaminarda.av.it/it/news/refezione-scolastica-dal-6-ottobre-aperte-le-iscrizioni?type=3

questo invece il link utile per accedere direttamente ai “Servizi scolastici digitali” https://grottaminarda.simeal.it/sicare/benvenuto.php

«Partiamo con il servizio di refezione scolastica con largo anticipo quest'anno - afferma la delegata all'Istruzione, da sempre particolarmente attenta e sensibile alle questioni che riguardano la scuola, Marilisa Grillo - la scuola, come ribadito in altre occasioni, resta una priorità di questa Amministrazione e il nostro impegno è costante per offrire ai bambini e alle famiglie servizi sempre più efficienti e confortevoli.

Non dimentichimo che dal prossimo anno avremo una struttura nuova, interamente dedicata alla mensa, un edificio in classe nZeb (ossia ad energia "quasi zero"), antisismico, dotato di ambienti funzionali e moderni".