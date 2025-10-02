Lioni, muore a 41 anni durante il parto, salvo il bambino "Tragedia immensa" Il bimbo sta bene. Il sindaco: la sorella di Concita, Teresa, è morta un anno fa dopo un trapianto

Tragedia stanotte in Irpinia: è morta durante il parto una giovane donna di Lioni. Concita Perna (nella foto a sinistra, ndr) è morta a 41 anni. Il suo bambino è salvo e sta bene. "Una tragedia immensa". Dice il sindaco di Lioni, Yuri Gioino: "dolore che si aggiunge a dolore in una famiglia già straziata dalla morte della sorella della nostra Concita, avvenuta solo un anno fa. La sorella Teresa morì all' ospedale Niguarda di Milano a causa di un trapianto non riuscito, il cuore nuovo non ripartì dopo l'intervento. ". La comunità di Lioni è sotto choc per questa tragedia, "chiediamo silenzio e preghiere per questa famiglia che sta vivendo una tragedia immane". Concita Perna è morta la scorsa notte alla Clinica Malzoni.

La morte della sorella un anno fa

Teresa Perna, la sorella di Concita, era deceduta a causa di un trapianto di cuore fallito: il cuore nuovo non aveva ripreso a battere dopo l’intervento, lasciando la famiglia segnata da un dolore già difficile da superare. La famiglia Perna sta affrontando una doppia tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale. In molti hanno espresso solidarietà, vicinanza e dolore per la perdita di una giovane donna che lascia un vuoto incolmabile.