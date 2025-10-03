Pro Loco, l'Irpinia brilla. Silvestri (Unpli): convegno a Montemiletto Domenica l'evento

Si terra domenica 5 ottobre a Montemiletto, nella suggestiva cornice del castello della Leonessa, il convegno delle Pro Loco irpine. "Un grande evento per consolidare la straordinaria rete delle pro loco su un territorio eccezionale che racchiude un immenso patrimonio di Bellezza, tradizioni e unicità". Così il presidente Unpli Avellino Giuseppe Silvestri. ( I particolari nella video intervista).

Carnevali, riti, cortei, eventi legati alle tradizioni popolari come la fede rapprentano il patrimonio immateriale di un territorio ricco e generoso di appuntamenti, che vengono costantemente valorizzati da pro loco e associazioni, enti e istituzioni ".