"Un appello per la pace che fermi le lacrime e il sangue di tanti innocenti" L'invito alla preghiera da parte del vescovo Sergio Melillo

"Un appello per la pace che fermi le lacrime e il sangue di tanti innocenti, che riporti, in quella martoriata terra Santa, dialogo e amore".

E' sceso dalla sede episcopale di piazza plebiscito per unirsi al grido di pace dei giovani, il vescovo Sergio Melillo. Un appello esteso ad ogni comunità della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia. "Contro il genocidio Ariano non tace". E' stato lo slogan del la manifestazione.

"Preghiamo perché il Signore tocchi i cuori dei potenti e nessuno sia abbandonato nella povertà, nella miseria, dal silenzio complice di tanto orrore.

Siamo per la pace - ha continuato Melillo - al di là delle tragedie che accadono di seguito nel mondo. Questa che stiamo assistendo oggi è ancora più ampia perchè riguarda un territorio già visitato da anni, da decenni di guerre e contrapposizioni e lacerazioni. Un popolo che non riesce a trovare un proprio spazio vitale".