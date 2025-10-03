"Contro il genocidio Ariano non tace": corteo pro Gaza in città/FOTO E VIDEO Un corteo pacifico, tra gli studenti in piazza anche il Vescovo Sergio Melillo

"Contro il genocidio Ariano non tace. Palestina libera". E' il grido di protesta che arriva da Ariano Irpino dove a scioperare sono stati stamane gli studenti. Un corteo pacifico, scortato da polizia, carabinieri e vigili urbani, partito da piazza Mazzini per poi raggiungere attraversando il centro storico piazza plebiscito.

Il messaggio: "Il tempo non ci ha aiutato, ma alla fine ciò che conta è stare qui. Ci sono diverse scuole presenti a scioperare in maniera civile. Certo non siamo una grande città come Roma e Napoli, dove il grido di protesta si sente di più, ma noi nel nostro piccolo dobbiamo fare ciò che possiamo. Se ognuno pensasse solo al suo orticello, nessuno farebbe niente".

Presenti alla manifestazione qualche docente e padre di famiglia, ma anche amministratori comunali, dal presidente del consiglio Luca Orsogna, al vice sindaco Grazia Vallone, l'assessore Toni La Braca e la vice presidente del consiglio provinciale Laura Cervinaro.

Tra gli studenti in piazza anche il Vescovo Sergio Melillo: "Siamo per la pace al di là delle tragedie che accadono di seguito nel mondo. Questa che stiamo assistendo oggi è ancora più ampia perchè riguarda un territorio già visitato da anni, da decenni di guerre e contrapposizioni e lacerazioni. Un popolo che non riesce a trovare un proprio spazio vitale".