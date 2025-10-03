San Michele di Serino, il consigliere Centrella entra nella rete europea Belc Per Centrella si tratta di un riconoscimento significativo

Il consigliere comunale di San Michele di Serino, Andrea Centrella, è entrato a far parte della rete europea BELC – “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, un organismo che riunisce rappresentanti politici di tutta Europa con l’obiettivo di avvicinare le istituzioni comunitarie ai territori.

La rete BELC, che oggi conta circa 3.000 membri provenienti dai Comuni europei, è considerata una delle più importanti forme di collaborazione tra la Commissione europea e le amministrazioni locali. Collabora infatti con il Parlamento europeo e con il Comitato delle Regioni, coinvolgendo direttamente sindaci e consiglieri nel dibattito sulle politiche comunitarie.

L’adesione consente ai suoi membri di portare a Bruxelles le istanze delle comunità locali, affrontando temi cruciali come il sostegno ai giovani agricoltori, la lotta allo spopolamento delle aree interne, lo sviluppo delle smart cities e l’efficienza energetica in edilizia.

Per Centrella si tratta di un riconoscimento significativo, che gli permetterà di partecipare a seminari internazionali, accedere a materiali ufficiali dell’UE e confrontarsi con funzionari europei. Inoltre, avrà l’opportunità di visitare la Commissione europea a Bruxelles, creando un legame diretto tra San Michele di Serino e le istituzioni comunitarie.