Giornata di visite gratuite: parola d'ordine prevenzione a Grottaminarda L'appuntamento è per domani a partire dalle 9.00 al presidio sanitario Francesco Flammia

Dopo gli ambulatori di prossimità - che presto dovrebbero ripartire - e la scorsa domenica dedicata alla prevenzione dalle malattie cardiovascolari, arriva una giornata di visite specialistiche multidisciplinari, grazie ad una grande sinergia tra Asl di Avellino, ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, comune di Grottaminarda, Bcc di Flumeri, organizzata dall’ordine degli Infermieri di Avellino.

Per la prenotazione collegarsi al link https://www.opiavellino.it/giornata-delle-prevenzione-5...

mentre per gli screening oncologici chiamare lo 0825/292029.

"È possibile scegliere tra numerose tipologie di visite specialistiche – spiega l'assessore ai servizi sanitari territoriali, Marisa Graziano cardiologia, ginecologica, endocrinologica, diabetologica, psicologica, nutrizionale pediatrica, oltre a screening della cervice uterina, del seno e del colon.

Dobbiamo assolutamente cambiare passo e capire che la prevenzione è fondamentale. Vorrei ricordare a tutte le donne, da donna a donna, che ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno: un mese cruciale in cui la salute delle donne deve diventare la priorità assoluta! Sensibilizziamoci insieme e informiamoci sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, per un futuro più sicuro e più sano per tutte noi".

"In questa giornata, vogliamo sottolineare l'importanza della tutela della salute - afferma il vicesindaco assessore alla sanità e alla promozione della salute, Antonio Vitale - a nome dell'intera amministrazione ringrazio l'Asl, l’ordine degli Infermieri, ed il presidente Opi, Rocco Cusano, per come sta organizzato l’evento ed in generale per il grande lavoro di coordinamento delle attività didattiche formative e di tirocinio del corso universitario di Infermieristica della Vanvitelli a Grottaminarda che sta creando una generazione di giovani infermieri preparatissimi».

"Grottaminarda - conclude il sindaco, Marcantonio Spera - inaugura con questa iniziativa del 5 ottobre a cura dell'Opi, un percorso virtuoso di medicina territoriale che proseguirà nei diversi paesi per garantire un'assistenza capillare soprattutto alle fasce deboli.

È fondamentale fare prevenzione, continuiamo a ribadirlo e ad invitare i cittadini a non trascurare la propria salute approfittando anche di queste occasioni di controlli gratuiti da parte di medici preparatissimi".