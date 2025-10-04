Grottaminarda, Marilisa Grillo, nella direzione regionale del Pd Si apre una nuova fase per il partito democratico della Campania

"Si apre una nuova fase per il partito democratico della Campania. Oggi a Napoli abbiamo vissuto un momento importante, pieno di energia e partecipazione: il congresso regionale del Pd ha eletto Piero De Luca nuovo segretario".

Ad affermarlo è la consigliera comunale di Grottaminarda Marilisa Grillo.

"Un congresso unitario, che chiude una fase difficile e ne apre una nuova, tutta da costruire. Per me è un’emozione e un onore essere stata scelta come componente della direzione regionale.

Ringrazio per la fiducia: è una responsabilità grande, che affronto con tutto l’impegno possibile. A tutte e tutti coloro che oggi iniziano questo percorso: buon lavoro!

Abbiamo una sfida davanti a noi, ma anche una grande opportunità, quella di far tornare la politica vicina alle persone. Di far contare i territori. Di dare voce ai bisogni reali. Ci credo".