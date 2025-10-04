Grottaminarda, Marilisa Grillo, nella direzione regionale del Pd

Si apre una nuova fase per il partito democratico della Campania

La consigliera comunale di Grottaminarda, Marilisa Grillo, nella direzione regionale del partito democratico...

Grottaminarda.  

"Si apre una nuova fase per il partito democratico della Campania. Oggi a Napoli abbiamo vissuto un momento importante, pieno di energia e partecipazione: il congresso regionale del Pd ha eletto Piero De Luca nuovo segretario". 

Ad affermarlo è la consigliera comunale di Grottaminarda Marilisa Grillo. 

"Un congresso unitario, che chiude una fase difficile e ne apre una nuova, tutta da costruire. Per me è un’emozione e un onore essere stata scelta come componente della direzione regionale.

Ringrazio per la fiducia: è una responsabilità grande, che affronto con tutto l’impegno possibile. A tutte e tutti coloro che oggi iniziano questo percorso: buon lavoro!

Abbiamo una sfida davanti a noi, ma anche una grande opportunità, quella di far tornare la politica vicina alle persone. Di far contare i territori. Di dare voce ai bisogni reali. Ci credo".

