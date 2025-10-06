Grottaminarda: prima messa da sacerdote per don Nico Santosuosso Venerdì scorso l'ordinazione da parte del vescovo Sergio Melillo

Una messa particolarmente emozionante quella di ieri nella collegiata di Santa Maria Maggiore. Si è trattato, infatti, della prima celebrazione da sacerdote e quindi da vicario parrocchiale di don Nico Santosuosso.

Già seminarista a Grottaminarda, dopo aver ricevuto l'ordinazione diaconale lo scorso marzo, è stato ordinato sacerdote venerdì 3 ottobre e ieri, 5 ottobre, la sua prima celebrazione eucaristica alla presenza del vescovo Sergio Melillo, del vescovo Massimiliano Palinuro, vicario apostolico di Istanbul e amministratore apostolico di Costantinopoli, del Parroco di Grottaminarda e Vicario diocesano, don Rosario Paoletti, del sindaco, Marcantonio Spera, dell'amministrazione comunale, di numerosi altri sacerdoti e, naturalmente, della comunità di Grottaminarda.

La stessa Comunità che lo ha visto prepararsi al servizio pastorale con grande entusiasmo organizzando tante attività, soprattutto per i ragazzi e che si è subito affezionata al giovane seminarista.

L'augurio del sindaco e dell'amministrazione comunale è di continuare così, con lo stesso entusiasmo vocazionale, anche il cammino da sacerdote e di essere sempre di più guida e riferimento per la comunità di Grottaminarda: "Auguri don Nico!"