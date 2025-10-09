Grottaminarda: orario continuato al cimitero da 20 ottobre al 5 novembre Il provvedimento del conune in occasione della commemorazione dei defunti

Il comune informa la cittadinanza che il cimitero resterà aperto con orario continuato dalle 8:30 alle 19:00 dal 20 ottobre al 5 novembre.

"In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti - spiega l'assessore delegato alla gestione del cimitero Franca Iacoviello - abbiamo ampliato gli orari di apertura del cimitero comunale, al fine di consentire a tutti i cittadini di rendere omaggio ai propri cari nel rispetto del raccoglimento e della memoria.

In un periodo dell’anno così profondamente sentito, in cui ciascuno di noi dedica un pensiero, un gesto o una visita alle persone care che non ci sono più, riteniamo importante favorire la partecipazione e il tempo necessario per vivere questo momento con la giusta tranquillità".

Dal 6 novembre al 31 marzo si riprenderà con l'orario invernale: 9:00 - 12:00 e 15:00 - 17:00 dal lunedì al venerdì, escluso il martedì pomeriggio che è chiusura e 9:00 - 17:00 il sabato e la domenica.