Cassano Irpino, due giorni di sapori e tradizioni con la sagra della castagna

Una due giorni di sapori ed eccellenze del territorio irpino. Sabato e domenica a Cassano Irpino va di scena la 47esima sagra della castagna.
Si parte sabato mattina con una visita alle sorgenti, a seguire l’apertura degli stand con il taglio del nastro da parte del sindaco Salvatore Vecchia. E poi in serata, dj set, spettacolo per bambini, esibizioni della tarantella di Montemarano.
Il programma della domenica comincerà sempre con la visita alle sorgenti di Cassano e a seguire apertura degli stand e in serata l’esibizione di gruppi musicali.
Tanto divertimento con la degustazione dei prodotti tipici, ma la regina resta la castagna. Due giornate ricche di sapori, tradizioni e profumi d'autunno nella splendida cornice di Cassano Irpino