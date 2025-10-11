Lavori pubblici e viabilità: un milione e cinquecentomila euro a Grottaminarda dalla regione Campania per la messa in sicurezza della strada comunale J.F.Kennedy-Perazzo.
L'importante finanziamento nell'ambito del nuovo piano strade della regione Campania che ha stanziato un miliardo di euro per la viabilità regionale in particolare per quella delle aree interne.
È stato pubblicato il decreto che approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.
Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale guidata da Marcantonio Spera per la possibilità di dare nuova dignità ad una strada strategica per la mobilità interna anche in previsione del completamento della Stazione Hirpinia.
"Via Kennedy sarà messa in sicurezza ed ampliata affinchè possa essere percorsa in entrambi i sensi di marcia - spiega la delegata ai lavori pubblici Marilisa Grillo - con questo intervento andiamo a migliorare ed a facilitare i collegamenti tra il plesso della secondaria di secondo grado dell'istituto omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino", un istituto in grande crescita, con la viabilità comunale (Via Tratturo) e la viabilità provinciale (S.P. Ex S.S. 91).
In prospettiva, inoltre, questo intervento rappresenta anche il primo tassello dell’implementazione della viabilità di riammagliamento della rete stradale comunale e provinciale alla Stazione Hirpinia che l’amministrazione comunale sta programmando".